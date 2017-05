Cifuentes asegura que el informe de la UCO carece de "valor jurídico alguno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este martes que no va a permitir que nadie ponga en cuestión su honorabilidad y que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le atribuye indicios de cohecho y malversación carece de "valor jurídico alguno".

En una declaración sin preguntas en la sede del Gobierno madrileño, Cifuentes ha avanzado que estudiará medidas legales, porque no va a consentir que nadie ponga en duda su honradez.

"Tengo confianza en la justicia y entiendo que cuando el juez (Eloy Velasco) no ha tomado iniciativa en estos meses es porque ha entendido que mi participación fue en calidad de vicepresidenta de la asamblea y no era personal, sino en virtud del cargo que tenía", ha indicado Cifuentes para defender su papel en esa adjudicación.

