Salas forma equipo con Alfonso y Valenzuela

El aspirante a la presidencia del Real Betis Rafael Salas ha presentado hoy de manera oficial su candidatura, en cuyo proyecto le acompañarán Alfonso Pérez Muñoz y Miguel Valenzuela. Pero al margen de abordar la línea a seguir en la parcela deportiva que tanto preocupa, Salas no ha podido evitar sacar a la luz su malestar por el comportamiento en campaña de quienes actualmente gobiernan el club: "Hemos guardado discreción y silencio hasta este momento porque por encima de todos está el Betis. Nuestro silencio no ha sido respetado en el consejo. Tanto yo como Adrián Fernández, en el seno de ese consejo, hemos advertido del desastroso rumbo que llevaba el Betis, con más palabras que hechos. Hay fractura en el consejo, porque sólo Haro y Catalán toman todas las decisiones. Con nuestras dimisiones, se ha ido un 40% ya del consejo. Nuestra lealtad está fuera de toda duda. Pero no están siendo limpios ni justos, es impropio de unos dirigentes del Real Betis lo que están haciendo. Me recuerda a etapas pasadas. No están dejando margen. ¿Cuándo ha planificado el Betis en mayo?"

En su mente está cambiar radicalmente el rumbo de este club: "Es el momento de decir basta ya y de hacer un Betis campeón. El objetivo es construir un Betis campeón, que no mire al descenso".

Y por último, de la esperanza de Alfonso en ganar gracias al equipo de trabajo que han formado a una cuestión casi de estado ya en Betis y que ha respondido el propio Salas desvelando su intención si llega al cargo, el futuro de Dani Ceballos: "Para nosotros es absolutamente intransferible".

En el proyecto, se ha incluido como punto fundamental una comisión deportiva de la que no se excluye en principio a Miguel Torrecilla ni a Serra Ferrer.

Comentarios