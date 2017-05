Naranjo: "Sería un disparate que el PSOE prescinda de Patxi López"

La ex consejera de Gobernación y Justicia de la Junta Evangelina Naranjo, afín a la candidatura de Patxi López, ha alertado en La Ventana Andalucía del error que supondría que el PSOE prescindiese del ex lehendakari tras comprobar ayer en el debate que López es el único que, a su juicio, "puede pacificar" el partido ante la fractura que escenifican Susana Díaz y Pedro Sánchez. "Este debate ha sido determinante para el futuro del PSOE. Ya no se concibe el futuro del PSOE sin la figura de Patxi López. Estaríamos cometiendo un disparate todos los socialistas de España", afirmó.

Mañana miércoles será entrevistado en La Ventana Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del equipo de Pedro Sánchez, y el jueves a Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz que dirige Susana Díaz.

Comentarios