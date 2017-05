Nino: “Lo estoy pasando muy mal, no esperaba vivir esta situación”

El jugador del Elche C.F. Nino ha reconocido que verse en zona de descenso a falta de cuatro jornadas para el final "es algo que no me esperaba, pero no sirve de nada quedarte llorando en la taquilla del vestuario. Hay que levantarse, tirar hacia adelante y mirar a la cara a la gente para lograr entre todos que el Elche no se vaya a 2ª B".

Nino, de 36 años, volvió al Club en el que debutó como profesional con la ilusión de pelear por un objetivo bonito esta campaña, pero el desastre de un descenso ya es una amenaza real para una entidad que hace sólo dos años estaba en Primera División. El punta almeriense ha comentado que "en lo único que pensamos es en salvar al Elche. Una victoria en Getafe el viernes, sabiendo que será difícil, puede cambiar este momento tan delicado".

Nino ha reconocido que "el último mes y medio lo estoy pasando muy mal, aunque en el fútbol dos y dos no son cuatro. Llevamos varios palos seguidos, pero no queda otra que ayudarnos entre todos y buscar la salvación para el Club y todo lo que le rodea". Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, el máximo goleador histórico de Segunda y el que más encuentros ha disputado en la categoría de plata, concluye afirmando que "ya no vale de nada lamentarse, lo que hay que hacer es ganar y sumar los puntos que necesitamos".

