Se acerca el X Festival de Cines del Sur con esta oferta

El Festival de Granada Cines del Sur (3-10 junio), organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia, en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y la Fundación Euroárabe, apuesta en la programación de su décima edición por traer el cine vanguardia de Emiratos Árabes de las últimas décadas, a través de la colaboración con Casa Árabe de Madrid, y por devolver a Granada a un cineasta que ya pasó por sus pantallas para rendirle homenaje en la sección ya tradicional Transcine, con una selección de los largometrajes del aclamado surcoreano Hong Sang-soo.

De una parte, a través de Casa Árabe de Madrid y la Embajada de Emiratos Árabes, el Festival trae el ciclo Nuevos Realizadores de Emiratos Árabes Unidos, programado en Madrid entre los meses de mayo y julio, que ha sido comisariado por Alejandra Val Cubero. Una selección de cinco largometrajes de grandes exponentes del cine emirati de las últimas décadas –cuyo cine refleja la realidad de la sociedad cosmopolita en la que conviven más de 200 nacionalidades, siendo solo el diez por ciento de sus habitantes locales–.

El ciclo acoge dos largos de no ficción de la poeta y cineasta Nujoom Alghamen con el film Hamama (2010), documental que relata la vida de una anciana sabia curandera; y Nearby Sky (2015), uno de sus trabajos más recientes, en el que describe los pasos de la única mujer que compite en los concursos belleza para Camellos. El programa recoge también la opera prima de Ali F. Mostafa, City of Life (2009), quien a modo de mosaico presenta distintas historias de vida que tienen como protagonista la ciudad de Dubai. Mostafa pertenece a la nueva generación de directores emiratís, formados en su país y en el extranjero, que están cambiando el panorama audiovisual de los Emiratos. Como es también el caso de Nawaf Al Janahi, aunque de un perfil más intimista, quien rodó en un pequeño pueblo de la región de Ras Al-Khaimah, uno de los siete emiratos y frontera con Omán, Sea Shadow (2011), en la que el director destaca las complejas relaciones de dos jóvenes adolescentes, Mansoor y Kaltham, y las dicultades que encuentran para ser amigos en un contexto tradicional. Por último, completa el ciclo The Tainted Veil (2015), codirigida por Nahla Al Fahad, Mazen al Khayrat y Ovidio Salazar, un documental rodado en nueve países que recoge miradas y opiniones muy diversas sobre el hijab.

La selección de films programados por Casa Árabe y la Embajada de Emiratos Árabes se podrá ver en el Auditorio de la Casa Árabe en Madrid (5 mayo al 14 de julio) y en Granada en el marco de las fechas del festival en el Corral del Carbón y en la Fundación Euroárabe (5 al 9 de junio).

Invitados

Este año, en el que Cines del Sur vuelve con más presencia en la ciudad, mayor participación de instituciones, más espacios y actividades, contará con la visita de invitados, de una selección de las películas, para participar en el Festival en la presentaciones de los film y encuentros con el público y los medios. En el marco del ciclo Nuevos Realizadores de Emiratos Árabes Unidos, Granada tendrá el honor de recibir a la directora Nujoom Alghamen, quien ha sido multipremiada y reconocida por su gran labor como mujer cineasta, pionera en los Emiratos Árabes, quien además será uno de los cinco miembros del Jurado Oficial de 2017. Del mismo ciclo, Cines del Sur contará con la presencia del director y actor Nawaf Al Janahi, quien ha realizado dos largometrajes, uno de ellos que incluido en este ciclo, y tres cortometrajes. Su trabajo ha sido premiado en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs (2012) y su carrera en el Dubai International Film Festival, con el Premio al Director más Prometedor de Emiratos Árabes en 2009.

Transcine: HongSang-soo

La X edición del Festival le dedica la sección Transcine al director surcoreano Hong Sang-soo, compuesta por tres películas programadas por José Luis Chacón, responsable del departamento de Artes Audiovisuales de la Diputación de Granada. Con ello, el Festival quiere rendir homenaje a un cineasta altamente aclamado en festivales como el de Cannes y que en los últimos años ha empezado a tener hueco en las pantallas del país –con más de 25 films a sus espaldas, realizados entre 1996 y 2017–.

Granada ya tuvo la oportunidad de ver el cine de Hong en 2008, cuando se programó su Night and Day (Noche y día, 2008) dentro de la Sección Oficial a Competición y fue nominado a la Alhambra de Oro. Este film, que no dejó desapercibido al público y que ha sido premiado y nominado en festivales como la Berlinale, vuelve esta vez en el marco de Transcine y recuerda las emociones que surgen entre dos personajes que viajan. Completan la sección dos de sus películas más recientes: Right now, wrong then (Ahora sí, antes no, 2015) una de las películas en las que Sang-soo vuelve a llevar la figura de un director de cine a la pantalla y plantea un relato dividido en dos capítulos acerca de las relaciones humanas; y el título Yourself and yours (Lo tuyo y tú, 2016), con el que se alzó al Premio a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2016, y donde el que explica a través de las relaciones de sus personajes cómo las variaciones no afectan a la estructura, sino a la percepción de lo que sucede.

Las proyecciones de la sección Transcine tendrán lugar en el Palacio de los Condes de Gabia entre el 7 y el 9 de junio.

