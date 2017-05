“No nos dejaron entrar en una discoteca porque somos negros”

Djiby cumplía 26 años y junto a sus amigos, todos de raza negra, acudieron a celebrarlo en Tifanny´s, una discoteca de Madrid. Habían hecho una reserva previa, que había confirmado antes de ponerse a hacer cola, pero al entrar, se encontraron con la negativa de los porteros de la discoteca.

“No nos dejaron pasar a pesar de que había grupos que sí que estaban accediendo”, ha explicado el joven senegalés en el programa Hoy por Hoy Madrid. “Les preguntamos por qué no podíamos entrar, no nos dijeron nada. Íbamos muy bien vestidos, simplemente no nos dejaron pasar porque éramos negros”, ha incidido. Al día siguiente este joven senegalés denunció estos hechos ante un juzgado de instrucción y Sos Racismo lo ha hecho público en una página en la que denuncian el racismo cotidiano, esracismo.com

“Son frecuentes este tipo de denuncias y son un reflejo del tipo de discriminaciones cotidianas que se dan en el Estado español”, ha apuntado Youssef Ouled, periodista y activista de SOS Racismo Madrid. Además, ha explicado que esta organizaciónrealizó en 2014 un experimento para tratar de demostrar este tipo de discriminaciones en los locales. “Los resultados concluyeron que cuatro de cada diez locales negaban el acceso o hacían requerimientos excepcionales a personas extranjeras. Simplemente se les ponía excusas, pero nunca se aludía a que era una discriminación por motivos raciales o étnicos”, ha añadido.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el gerente de la discoteca, a pesar de que se había comprometido a entrar en directo en la entrevista hecha a Djiby y al portavoz de Sos Racismo, finalmente no ha atendido la llamada de la Cadena SER. Previamente, argumentó que denegaron la entrada a estos jóvenes senegales porque “se pusieron violentos en la cola”. El denunciante y sus compañeros desmienten esta acusación. Asimismo, aseguran que la Policía Nacional les animó a denunciar estos hechos.

“Estos actos racistas se repiten en la capital todos los fines de semana. Ojalá todas las personas afectadas se animen a denunciarlos. Estoy seguro de que en comisaría registrarían muchas quejas de este tipo”, ha finalizado Djiby.

