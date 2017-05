Victorino recibió su cuarto premio 'Blanco y Oro' de la Fundación Cruzcampo

El ganadero Victorino Martín ha recibido este miércoles en Sevilla, en la sede de la Fundación Cruzcampo, su cuarto premio 'Blanco y Oro', que le destaca por segundo año consecutivo como la mejor ganadería de la reciente Feria de Abril 2017.

Si el pasado año ya se llevó este prestigioso galardón tras lograr un rotundo éxito con el indulto del toro 'Cobradiezmos' a manos del diestro sevillano de Gerena Manuel Escribano, en esta ocasión el encierro de Victorino también tuvo máximo interés con algunos ejemplares destacados. Esta vez no hubo ningún 'Cobradiezmos' en la corrida, pero es innegable que el encierro enviado por el ganadero de Galapagar no dejó a nadie indiferente, hasta el punto de que las tres horas que duró el festejo no parecieron durar 180 minutos.

Los seis toros de Victorino Martín estuvieron bien presentados -más vastito el segundo- y fueron desiguales de juego. Se paró pronto el primero, fue alimaña el segundo, potable el tercero, se movió con cierta aspereza el cuarto, muy bueno el quinto por humillado y templado y con complicaciones el sexto. Los nombres de los seis toros que saltaron al ruedo del coso del Baratillo fueron: 'Escusano', 'Migrañito', 'Vencejo', 'Platino', 'Mudéjar' y 'Margarito'.

En cuanto a los toreros:

Antonio Ferrera, de turquesa y oro, ovación y oreja tras aviso.

Manuel Escribano, de nazareno y oro, silencio y ovación tras aviso.

Paco Ureña, una oreja y silencio.

Instituido en 1988, con lo que en este 2017 alcanza su edición número 30, el premio 'Blanco y Oro' de la Fundación Cruzcampo, antes también denominado 'Ganadería Estrella', ha recaído en las siguientes divisas: María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas (1988, 1989, 1990, 1991 -ex aequo con el Conde de la Maza- y 1992), Juan Pedro Domecq (1993 y 1996), Torrestrella (1994, 1998, 2002 y 2012), Núñez del Cuvillo (1995, 2006, 2011 y 2015), Ramón Sánchez Ybargüen (1997), Cebada Gago (1999), Torrealta (2000), Victoriano del Río (2001), Miura (2003, 2007 y 2013), Jandilla (2004), Victorino Martín (2005, 2008, 2016 y 2017), El Pilar (2009 y 2010) y Montalvo (2014).

