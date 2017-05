Los menores somatizan la adicción a internet: sueño, irritabilidad, mareos...

Hoy es el Día Mundial de Internet, una jornada que pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de pueblos y personas. Pero internet tiene un lado oscuro: el abuso que provoca adicción, más inquietante si cabe si esto les ocurre a adolescentes que pueden caer en redes de pederastia o en el ciberbullying.

Hemos hablado con el vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria Cristóbal Coronel. Coronel habla de la "generación Dalsy, adolescentes que lo quieren todo y lo quieren ya". Son niños que tienen un bajo nivel de frustración y que creen que se merecen las cosas "porque sí", sin la más mínima cultura del esfuerzo. "Los niños no juegan, no se mueven ni hacen ejercicio; a veces están juntos y se comunican chateando, pero no hablan". Este es el panorama que, cada vez con más asiduidad y en niños muy pequeños, ve este pediatra que ejerce su trabajo en el centro de salud Amante Laffón. Aquí puede escuchar la entrevista completa:

El doctor Coronel no se queda en los niños, sino que también hace un llamamiento a los padres: "Hay que comer con ellos sin una pantalla por delante, hay que hablar del devenir diario, socializar más allá de los amigos virtuales".

