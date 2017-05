Alfonso Pérez Muñoz, "No entiendo como Haro y Catalán no lo dejan"

El exdelantero del Betis Alfonso Pérez Muñoz ha estado en Libre y Directo para explicarnos las razones por las que se ha sumado a la candidatura de Rafael Salas para presidir el equipo verdiblanco.

En la candidatura de Rafael Salas Pérez Muñoz contaría como director deportivo y Miguel Valenzuela estaría al frente de la cantera.

Alfonso Pérez Muñoz nos ha explicado que aunque tenía contrato con el Mallorca hasta junio, habló con la directiva y no le han planteado ningún problema para poder venir a Sevilla y trabajar por la candidatura de Salas.

"Hay algo dentro de mi que me dice que el Betis necesita gente para ayudar", ha dicho Alfonso.Desde fuera, añadía el exjugador del Betis, se percibe un descontento general por todolo ocurrido en los últimos años.

Reflexionaba sobre lo que este equipo significa para él. "Tengo mucho que perder pero para mi el Betis significa mucho".

El motivo que le ha llevado a formar parte de la candidatura de Salas es la gestión actual del Betis. "Si estás dos años con un proyecto y no funciona, no entiendo porqué no lo dejan".

Sobre su posición ante la otra candidatura entiende Alfosno que parten en desventaja. "Nosotros no podemos planificar". "Vamos a presentar un proyecto ilusionante con una mentalidad ganadora entorno al club".

Ante la pregunta de su relación con Serra Ferrer que forma parte de la candidatura contra la que compiten, señala Pérez Muñoz, que la relación personal es buena. "Hemos vivido muchos momentos juntos y tenido también nuestras diferencias".

Escucha aquí integramente la entrevista.

