Toscano: "Díaz es la candidata del yo, Sánchez el de la militancia"

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en nuestra comunidad, ha detallado en La Ventana Andalucía las principales diferencias entre Sánchez y Susana Díaz. En su opinión, la líder del PSOE andaluz piensa solo en ella, mientras que el ex secretario general piensa en la militancia. "Yo quiero ganar, yo me voy a dejar la piel, yo tengo ilusion, yo voy a ser secretaria general, yo soy la mejor, yo cuento con los barones y Andalucía se me ha quedado pequeña. Y, por otro lado, está la candidatura de la militancia silenciosa que ha dicho: ¡Hasta aquí hemos llegado! Y, pocas veces se encuentra un líder como Pedro Sánchez, con dignidad y que sepa escuchar a los militantes".

Mañana concluiremos la terna de entrevistas a socialistas andaluces destacados con la pta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, afín a Susana Díaz.

