Wenceslao López a Gabino de Lorenzo: "Es patético que siga con la chulería y las amenazas que usaba y abusaba cuando era alcalde"

“Curioso, cómico y patético”, son algunos de los adjetivos con los que el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha adornado su contestación a Gabino de Lorenzo en lo que ya se ha convertido en una batalla frontal y pública entre ambos a cuenta del expediente iniciado por el ayuntamiento para investigar las responsabilidades patrimoniales por la expropiación millonaria de Villa Magdalena. El delegado del gobierno anunció este miércoles que llevará al alcalde a los tribunales, a lo que contesta el propio alcalde que es “cómico” que el máximo responsable del pufo del palacete le lleve a los tribunales. Es una de las perlas que esta mañana le ha dedicado el regidor a Gabino de Lorenzo, pero no la única, porque Wenceslao López va más allá y opina que"es patético que el ex alcalde y actual delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, todavía siga con ese comportamiento de chulería y amenazas que usaba y abusaba mientras era alcalde de Oviedo, porque estaba convencido de que Oviedo era su cortijo particular y podía hacer y deshacer lo que le viniese en gana".

Gabino de Lorenzo manifestó ayer su intención de llevar al alcalde a los tribunales por prevaricación y malversación de fondos al haber pagado con fondos públicos los 22.000 euros que costó un informe, encargado por el equipo de gobierno a la Fundación Universidad de Oviedo, sobre el proceso de expropiación del palacete de Villa Magdalena, y que ha servido de base para la apertura del expediente de responsabilidades patrimoniales. También contesta a esto Wenceslao López, que opina que “es curioso, cómico y patético que quien le acusa a él de tales delitos se gastara siendo alcalde medio millón de euros en asesorías sobre dicho proceso de expropiación".

López insiste en que él ha hecho lo que tenía que hacer, lo que haría cualquier alcalde decente en su obligación de velar por el buen uso de los fondos públicos, y ante la evidencia de que por acción u omisión se hayan dilapidado a cuenta de la expropiación del palacete de Villa Magdalena al menos 45 millones de euros. Y a la pregunta de si considera que Gabino de Lorenzo no fue un alcalde decente, Wenceslao López responde: "como alcalde decente estoy teniendo un respeto por los fondos públicos que creo que no se ha tenido durante la época de Gabino".

Él ha hecho lo que tenía que hacer, abunda el alcalde, que es exigir responsabilidades patrimoniales a aquéllas personas que pueden ser responsables como el ex alcalde del PP, Gabino de Lorenzo y que “a partir de ahí cada uno tiene que apechugar con lo que ha hecho o con lo que no ha hecho”.

