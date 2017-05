La educación sale a la calle en Asturias

Los profesores de la escuela pública salieron a las seis de la tarde a la calle, a manifestarse frente a la sede de la Consejería de Educación, situada en la Plaza de España de Oviedo, "Por la recuperación de sus derechos laborales".

Todas las organizaciones en unión sindical, exigen a la consejería que cumpla los acuerdos de plantillas de infantil y primaria, la apertura de una negociación para reducir la jornada lectiva en todas las etapas educativas y sobre todo, en la de secundaria, con la vuelta a las dieciocho horas que tenían antes de 2012. Algo que el consejero, Genaro Alonso, descartaba por la mañana, desde la Junta General del Principado, aludiendo a que mientras el Ministerio no derogue el Real Decreto que lo regula, no se puede hacer nada desde la comunidad autónoma. Sin embargo, los sindicatos de la Junta de personal docente no universitario no entienden por qué en otras regiones sí se está negociando y aquí no. Desde UGT, CCOO, SUATEA, ANPE, CSI y CSIF entienden que no es de recibo que la administación asturiana aplique los recortes de manera "inmediata" sin adoptar la misma celeridad en la "recuperacion de los derechos perdidos" desde 2012; algo que, entiende, afecta a la calidad de la enseñanza, por la elevada carga de trabajo que soportan.

Silvia Rúa

MOVILIZACIONES DE LA EDUCACIÓN CONCERTADA POR EL CIERRE DE AULAS

A la misma hora en la que la se producía la movilización de la educación públcia, varios cientos de padres, profesores y alumnos de la enseñanza concertada participaron en Oviedo en una manifestación contra el cierre de aulas y el recorte de empleo. La protesta, convocada por la organización de trabajadores de la concertada, OTECAS, contó con el respaldo de otros sindicatos minoritarios de la enseñanza y discurrió entre la estación de Renfe y la plaza de la Escandalera.

El blanco marcó el colorido de la marcha, tanto en las camisetas como en los cientos de globos en los que se leía el lema: “concertada es igualdad , es libertad”.

Hubo una numerosa representación de manifestantes procedentes de centros de la cuenca del Nalón, afectados por cierres de aulas: la Sagrada Familia de El Entrego, o el Beata Imelda y La salle de Langreo.

Comentarios