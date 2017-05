Mulet dice que la reprobación del Senado es una decisión "partidista y política"

El senador de Compromís Carles Mulet ha asegurado que la decisión del Senado de reprobarle por romper una foto de la candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es una decición "partidista y política", pues ha señalado que el reglamento de la Cámara Alta "en ningún momento te impide que rompas fotos, ni que seas vehemente".

Ante el aviso por parte de la Cámara Alta por sobrepasar la línea roja, Mulet ha asegurado que no ha vulnerado el reglamento y cree que "se tratará de una reprimenda y entiendo que no comporta ningún tipo de sanción porque, según el reglamento del Senado, para abrir algún tipo de expediente o mandarme a casa una temporada es cuando he incurrido reiteradamente en faltas graves y no he hecho caso a peticiones desde la Mesa".

Según el senador castellonense, en el pleno "no se me llamó al orden en ningún momento desde la Mesa, ni incurrí en ningún tipo de falta, ya que simplemente hice mi exposición de motivos de la manera que la suelo hacer, teatralidad siempre, pero en ningún momento se me pidió que no hiciera ningún gesto que pude hacer", ha indicado el senador. Además, asegura que "el reglamento del Senado en ningún momento te impide que rompas fotos, ni que seas vehemente, lo que sí impide es que interrumpas a un senador que está hablando y, curiosamente, a mí en los últimos plenos se me interrumpe de manera reiterada y se me insulta desde las bancadas de los otros grupos y, ante esa vulneración del reglamente del Senado, el presidente nunca actúa".

En su opinión, la reprobación es una decisión "partidista y política", pues "están muy nerviosos y demuestra que los partidos del régimen están muy preocupados de lo que representamos en el Senado, ya que hemos llegado gente con nuevas formas, que pueden ser más o menos criticables, y estamos poniendo en la picota el Senado y sus tejemanejes".

El senador ha asegurado que no se arrepiente de romper la foto de Susana Díaz, aunque sí "de algunos comentarios que pude hace como por el que se pudo dar por aludida una senadora que me insultó antes a mí", ha asegurado.

