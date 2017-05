El Ayuntamiento asegura la celebración de la Volta al Terme y la 10K

El Ayuntamiento de Santa Pola ha salido al paso de los últimos comunicados del Club de Atletismo de Santa Pola donde informaban de que suspendían, por su parte, la organización de la 10K Internacional Vila de Santa Pola y la Volta al Terme.

Por lo que se refiere a la Volta al Terme, la concejalía de Deportes ha apuntado que no ha sido posible llevarla a cabo en la fecha en la que venía realizando por falta de tiempo, pero han aclarado que se reubicará su celebración a lo largo del año o en el próximo, siempre en beneficio de la organización de la prueba.

Respecto a la 10K Internacional Vila de Santa Pola, se ha decidido trasladar su celebración al mes de octubre. Todos los beneficios recaudados irán destinados a fines solidarios.

El Ayuntamiento asume así, por el momento, la organización de las pruebas deportivas tras la negativa por parte del Club de Atletismo a realizarlas. Desde la concejalía no entienden que el club paralice su actividad por cuestiones ajenas a los socios. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no tiene constancia oficial de que las pruebas no vayan a realizarse por parte del club. Han apuntado que están a la espera de que se finalice la auditoría externa encargada por el club y se lleve a cabo la asamblea correspondiente con todos los socios.

