Soluciones para los alumnos de Infantil del colegio Academia Altabix

Esta mañana un grupo de padres y madres han estado en la concejalía de Educación y se les han ofrecido tres posibilidades: que sigan en el colegio pero de forma privada, trasladar a los niños a otro centro donde haya vacantes o habilitar aulas en el antiguo colegio Carlos III.

La concejala de Educación, Patricia Maciá, ha insistido en que se está buscando una solución para un problema que ha generado el propio centro educativo.

Ha indicado que no se pidió la renovación del concierto que es cada cuatro años para Infantil. En Primaria es cada seis años y por tanto no tocaba ahora.

Añade que la titular del centro presentó la renovación el 7 de marzo de este año, pero al no estar al corriente de los pagos a la Agencia Tributaria no se podía aprobar. Se puso al corriente este pasado lunes, cuando ya no se podía hacer nada.

Así las cosas, son 35 niños y niñas de Infantil los que se ven afectados y hay que buscarles plaza.

En la reunión que ha habido esta mañana en la concejalía ya se les han explicado a los padres que han estado, pero mañana habrá reunión en el propio centro para explicarlo a todos los padres.

La primera propuesta es que sigan en el centro, pero de forma privada.

La segunda es que es que se trasladen a otro colegio donde haya plazas, pero se da el problema de que hay familias con niños de Primaria, por lo que sería un contratiempo llevar a los hijos a diferentes colegios. De ahí, que se estudiará caso a caso para poder trasladarlos a todos.

Y la tercera propuesta es habilitar aulas en el antiguo Carlos III, ya que hay padres que quieren que todos los niños siguan yendo juntos.

Mañana por la tarde habrá una reunión para explicarlo todo a los padres y a las madres.

La concejala de Educación, Patricia Maciá, entiende el malestar pero añade que el problema no lo ha generado la administración, que es ahora la que está buscando las soluciones.

La concejala de Educación, Patricia Maciá, también ha informado que el próximo martes comenzarán las obras para reparar la pared que está en mal estado en el instituto de Torrellano, una obra que la comunidad educativa lleva esperando desde hace mucho tiempo.

