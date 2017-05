La Fiscalía pide el archivo de una de las investigaciones del caso Tomares

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juzgado de instrucción 8 que archive la investigación abierta por supuesta prevaricación y malversación al exinterventor municipal, Alfonso Barrios, y a tres personas que han sido o son concejales del Ayuntamiento de Tomares: Eloy Carmona, Juan Campos y Mercedes Fuentes. Hechos ya archivados por el Tribunal Supremo para el alcalde y senador José Luis Sanz.

Sanz contrató a Campos en 2007, antes de que entrara a formar parte del Gobierno municipal, para realizar informes que supuestamente nunca se hicieron, sobre vía pública y obra, tráfico y medioambiente. La Fiscalía dice que la "ilegalidad no puede calificarse como clamorosa o arbitraria de forma absoluta por lo que no se puede acreditar el delito de prevaricación".

El escrito del fiscal señala que tras la investigación no se puede concluir "con la certeza que requiere una acusación" que "la actividad laboral de Juan Campos fuese una actividad fantasma". No se puede concluir, por tanto, que cobrara del Ayuntamiento por servicios no prestados. No hubo, por tanto, contratos "tapadera".

Otra cosa es que haya existido "falta de control y desidia por parte de la Intervención a la hora de abonar las facturas" a Campos, por informes calificados de "especial complejidad que no presentaban esas características". La Fiscalía considera que "se diluye la responsabilidad del control entre varias personas" y por ese motivo no ha quedado acreditado "el concierto previo entre unos y otros para favorecer de forma especial a Campos".

En su escrito, el Ministerio Público, analiza el delito de prevaricación y afirma que la injusticia de haber contratado a Campos debe ser "evidente, patente, flagrante y clamorosa" y en este caso no lo es.

La instrucción se inició cuando la oposición municipal denunció en la Fiscalía que Campos fue contratado por el consistorio y para justificar el sueldo, que cobró entre 2007 y 2011, elaboró a posteriori informes de dos o tres líneas. También se ha investigado si se han vulnerado las normas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron. En este tiempo cobró 2.000 euros al mes, en total 52.500 euros.

La jueza de instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores, abrió una nueva causa, derivada de esta que la Fiscalía quiere archivar. En este caso por supuesto delito de cohecho contra tres concejales del PP en Tomares: Eloy Carmona, que es también número dos del PP en Sevilla; José María Soriano, concejal de Deportes y Miguel García De la Rosa, concejal de Hacienda.

Comentarios