¿Podremos reclamar el impuesto de plusvalía?

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente el pago de impuesto de plusvalía, recaudado por los ayuntamientos, en los casos en los que la vivienda se haya vendido con pérdidas; es decir, si el inmueble se ha vendido por menos valor del que se compró en su día. Esto abre las puertas a que miles de ciudadanos puedan reclamar a los consistorios la devolución de la tasa cobrada en los últimos cuatro años.

El fallo del alto tribunal se apoya en que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor de bien. Hasta ahora, el mero hecho de haber sido propietario de inmueble de naturaleza urbana implicaba, de manera obligatoria el pago de la plusvalía, incluso cuando no se había producido un incremento del valor del mismo, a la hora de su venta.

Aun así, puede que no resulte tan sencillo conseguir que nuestro ayuntamiento nos devuelva la plusvalía si no hemos ganado dinero con la venta del piso. La abogada María José Vallaure lo explica en Asturias Hoy por Hoy: “Podemos enviarle al ayuntamiento una reclamación y si la admiten y nos lo devuelven, perfecto. Pero puede darse el caso de que el ayuntamiento quiera acudir a un contencioso y ahí la cosa se complica”. La complicación puede venir en el caso de que alguien, agobiado por la crisis, haya tenido que bajar el precio de venta de su casa, por debajo de lo que le costó, para poder venderla. No ha obtenido ganancia por ello. Es más ha perdido dinero y, en teoría, podría reclamar la devolución del impuesto. Pero como explica nuestra abogada “se ha perdido dinero en la venta, pero el ayuntamiento podría acudir a un contencioso y reclamar una tasación del inmueble para demostrar que, aunque se haya vendido en pérdidas, el piso ha incrementado su valor”.

Pero, de momento, son meras suposiciones. No sabremos qué recorrido tendrá la decisión del Tribunal Constitucional hasta que los distintos ayuntamientos no decidan qué postura adoptar: si la de darles todas las facilidades a los ciudadanos y pagar, o la de batallar cada uno de los casos en los tribunales. Lo que sí es cierto es que la devolución del impuesto de plusvalía podría suponer una sangría económica para para las arcas de cada ayuntamiento.

Comentarios