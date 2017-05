La candidatura de Lafuente tensa la relación entre el gobierno y Cs en Moviment

La portavoz del equipo de gobierno, Verónica Ruiz, afirma que Castelló en Moviment no es coherente cuando pide a la ciudadanía que no acuda a la asamblea que el gobierno ha convocado para rendir cuentas sobre el Pacte del Grau. Castelló en Moviment ha hecho esta petición tras conocer que Juan Ángel Lafuente se ha presentado como candidato a director de la Oficina de Planificación Económica.

Castelló en Moviment ha afirmado este jueves en un comunicado que la alcaldesa, Amparo Marco, está dando alas al Partido Popular al permitir que Lafuente sea uno de los cinco candidatos a director de la Oficina Económica. La formación ha instado incluso a la ciudadanía a no acudir a la asamblea convocada el 30 de mayo en el Teatro del Raval para rendir cuentas de estos dos años de legislatura. La portavoz del gobierno, Verónica Ruiz, ha afirmado que Castelló en Moviment no es coherente con esta petición.

Ruiz ha afirmado que no sería legal no permitir a una persona presentarse a la plaza de director y asegura que la candidatura de Lafuente no afectará a su relación de gobierno con el Partido Socialista.

Cabe recordar que tras la valoración del currículum de los candidatos y una entrevista personal, finalmente debe ser la Junta de Gobierno, formada por miembros de PSPV y Compromís, quien apruebe el nombramiento del nuevo candidato. Un proceso que podría producirse en pleno verano. Desde el gobierno aseguran que el proceso para seleccionar al candidato a la oficina será transparente.

