Sampaoli: "Desde pequeño sueño con Argentina"

Jorge Sampaoli se ha mostrado crítico con las "informaciones malintencionadas" el día antes de su despedida. Según el técnico argentino, su sueño es dirigir a la selección argentina, aunque el tema aún no está resuelto.

Balance: "Hemos competido con los mejores. Ha sido un año en el que el Sevilla ha estado siempre apremiando a los equipos que parecen inalcanzables. Tuvo una identidad de juego que se acercó a la esencia del hincha del Sevilla. Fue un año que nos llevó de ilusión durante casi doce meses".

Argentina: "Establecer que sea mi último partido... Hay una intención muy clara de mi país para que yo sea selecionador. Tengo una ilusión desde muy chico, me queda un contrato con una posibilidad de romperlo, pero no lo puedo hacer oficial porque no se ha formalizado. El contrato todavía no está resuelto y no me meto en los temas contractuales. Si no se llega a un acuerdo sigo teniendo contrato con el Sevilla. Es cosa del club valorar si eso es ser segundo plato o no. Eso lo tendría que decidir el presidente. Nadie me va a sacar del banco del Sevilla en el último partido".

Recibimiento: "La afición va a recibirme como quiera, pero no veo motivos para que sea un recibimiento malo. Estarán condicionados por los medios, que todo el tiempo generan un malestar. Una mentira contada cien veces se puede convertir en verdad. La mala intención que hay en la prensa dice que yo haya podido manejar algo a escondidas. He tenido transparencia y claridad con el club todo el tiempo. Vi mala intención hasta cuando dijeron que no iba a sentarme en el último partido. Yo podré dar la lista si me autoriza el presidente del club. Para mí la AFA se pronuncia de forma normal, sabiendo que mi contrato tiene puertas de salida. Pero hay mala intención y no solo de los medios".

