Archivada la denuncia contra el Servicio Andaluz de Empleo

Ni delito de malversación ni delito de prevaricación ni fraude de subvenciones. El juez, Carlos Mahón, archiva, a petición de la Fiscalía, la investigación abierta hace dos años para comprobar si había delito en una subvención de 5,8 millones de euros que firmó el exconsejero Antonio Ávila para pagar el despido de los agentes de Empleo y Desarrollo Local, en 2012.

La subvención excepcional que firmó Ávila para las 94 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (Utedlt) fue legal, concluye el magistrado, porque se trató de una subvención excepcional tramitada conforme a la normativa establecida. Con subvenciones también se financió la actividad de las Utedlt de La Sierra Norte, Tierra de Doñana, Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaíra durante los años 2010, 2011 y 2012. Pero siempre fue una financiación ajustada a le ley.

La investigación, además, ha determinado también que todos los contratados realizaron el trabajo para el que fueron empleados. Y los incentivos salariales que recibieron se ajustaron a derecho porque según explica el juez, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, tienen derecho a recibir el plus aunque no se llevaran a cabo los contratos-programa a los que estaba ligado el mismo. Si no se realizaron fue por causas ajenas a ellos, señala el magistrado en el auto de archivo.

El Tribunal de Cuentas archivó una investigación sobre la gestión de las UTEDLT de 2010 a 2012.

