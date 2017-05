Berizzo se despide del Celta después de tres años

Una jornada calurosa, la de este sábado, con un partido especial en Balaídos, el Celta afronta el último partido de liga ante la Real Sociedad pero lo difícil de asumir es que será el último partido del Toto Berizzo. Así lo ha anunciado el técnico argentino este sábado. Ya se lo habíamos avanzado en Radio Vigo y hoy el técnico lo ha confirmado. "Dirigiré mi último partido con el Celta, después de tres años de tarea cumplida le pido a los aficionados que aplaudan al equipo. He hecho mucha fuerza por quedarme. Me he comportado de una manera tan profesional que no tengo plan B"

Las negociaciones no han llegado a buen puerto, el técnico quería un esfuerzo del club para valorar a su cuerpo técnico y un proyecto ambicioso que el Celta no ha optado por darle. Tres años de Berizzo en el Celta y tres años que el celtismo no olvidará con un ciclo triunfal en el que los vigueses han disputado tres semifinales, dos de Copa del Rey y una de Europa League, competición a la que regresaba el equipo tras una década de ausencia y en la que también hacía historia. Un Celta reconocible por todos que, a partid de ahora, dejará de tener esa huella del Toto.

Unzúe y Pellegrino se sitúan ahora en la lista de futuribles entrenadores del Celta. Será Felipe Miñambres y la dirección del Celta las que tengan que activar ahora el plan B.

