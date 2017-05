El Castellón empata a cero y se jugará el pase a la segunda ronda en Mallorca

El Club Deportivo Castellón no ha podido pasar del empate a cero ante la Unión Deportiva Poblense en el primer partido de la fase de ascenso a Segunda División B. Los albinegros tendrán que buscar el gol en el nou camp de Sa Pobla el próximo domingo a las 11:30 de la mañana.

El entrenador Manu Calleja ha salido con un once formado por Zagalá, Manu, Jesús López, Enrique, Guinot, Ximo Forner, Jordi Marenyà (C), Chema, Lolo Ivars, Albert Yagüe y Esaú Rojo. Un equipo con el que el míster albinegro esperaba no encajar ningún gol, tal y como había señalado durante la semana previa al duelo.

El CD Castellón ha comenzado mejor el partido intentando llegar a la portería visitante con jugadas por banda. En el minuto 20 los castellonenses se han adelantado en el marcador pero el gol ha sido anulado por fuera de juego. La igualdad en el juego ha sido una constante durante todo el encuentro y los 22 jugadores han disputado todos los balones como si fuera el último.

El partido se ha endurecido en algunos tramos de la primera mitad y el árbitro ha tenido que amonestar con amarilla al local Lolo Ivars y a los visitantes Antonio y Carlonge. Sin embargo ninguno de los dos equipos ha conseguido marcar y el primer tiempo ha terminado con el 0-0 en el electrónico.

En la segunda parte el CD Castellón ha comenzado mejor con varias jugadas de ataque que no han terminado en gol por culpa del portero visitante y por la falta de acierto de los locales. Manu Calleja ha comenzado a mover el banquillo y ha dado entrada a Javi Zardo por Guinot. Un cambio ofensivo con el que el cántabro ha buscado más pólvora arriba.

Con el paso de los minutos el CD Castellón ha intentado romper la igualada pero la solidez de la defensa visitante y la falta de claridad en ataque de los castellonenses ha impedido que el marcador se moviera en todo el partido.

Un empate a cero que deja la eliminatoria completamente abierta para el encuentro de vuelta en Mallorca. Un partido en el que los castellonenses tendrán que marcar algún gol para intentar pasar,aunque el 0-0 llevaría la eliminatoria a los penaltis.

