La ciudad despide Sant Pasqual 2017

Como cada año, el fuego y la pirotecnia sirvieron ayer para poner el punto y final a unas fiestas en honor a sant Pasqual de récord, que una vez más –y coincidiendo con la celebración del centenario del patronazgo del santo sobre Vila-real- han estado marcadas por la alta participación y por la tranquilidad en cada uno de los 230 actos organizados por la Junta de Festes y la Comissió de Penyes en 10 días.

El concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Javier Serralvo, acompañado por el presidente de la Junta de Festes, José Pascual Colás, y por el intendente jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, ha hecho un balance “muy positivo” de los festejos, que ha calificado de “altamente participativos”. “Los dos principales objetivos de las fiestas son atraer a muchas visitas y conseguir actos masivos y generar economía, que ayudan a nuestros comercios y locales de restauración y hostelería, y se han conseguido, ya que hemos tenido las calles llenas de gente todo el tiempo”, señala Serralvo.

El edil ha destacado la “gran aceptación que han tenido todas las actividades, especialmente en un año como este, en el año del centenario” y ha agradecido a la Junta de Festes, así como a la Comissió de Penyes, a la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y a Servicios Públicos “toda su implicación para que todo haya salido perfecto y los vecinos hayan podido disfrutar con seguridad de estos festejos tan señalados”.

Desde el punto de vista policial, el intendente jefe destaca que “han sido unas fiestas muy tranquilas”, con 65 quejas por ruidos de las peñas que, “a pesar de ser más que en 2016, no se han traducido en ninguna llamada al orden ni en denuncias, por lo que desciende este registro”, apunta. Tan solo se ha sancionado a dos casales por no estar registrados y se han interpuesto ocho denuncias por venta ambulante, en algunos casos a vendedores reincidentes que no tenían el permiso preceptivo para hacerlo.

En cuanto a alcoholemias al volante, se han registrado 10 de tipo administrativo –es decir, no superaban el 0,60 que establece la ley en aire espirado- y ocho delitos contra la seguridad vial, al superar dicha tasa. Tal y como señala Nieto, la principal zona donde se han detectado estos casos es en los alrededores del Recinte de la Marxa.

Además, se han interpuesto 22 multas por consumo de drogas en la vía pública y cinco más por conducir bajo los efectos de dichas sustancias. A ellas se suman dos multas más por pirotecnia, cinco por alterar la seguridad colectiva. En cuanto a los heridos en la programación taurina, se han registrado siete, en su mayoría leves, mayoritariamente por caídas, aunque también ha habido dos heridos por los astados.

En total se trasladó a tres personas al Hospital de la Plana, que fueron dadas de alta posteriormente. Asimismo, se han interpuesto dos denuncias por acceder al recinto de la vila en estado de embriaguez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Festes ha agradecido la “buena respuesta de vila-realenses y visitantes” a eventos como los conciertos de Aspencat, Celtas Cortos, Chenoa o Georgie Dann, así como a toda la programación relacionada con el centenario de sant Pasqual y a los nuevos actos incorporados este año, como son la Cronopujada al campanario o el encuentro de vecinos con el apellido Villarreal.

Las orquestas, con la convocatoria de un nuevo musical, el CantaJuegos, el concurso de paellas, los cambios en la ofrenda o la recuperación de la tradición de llevar un garbonet a sant Pasqual, son otros de los puntos a destacar, junto al concierto de La Fuga, el encierro o la Macrocena de Vecinos, con unas 2.000 personas. “Hemos vivido un año de récord, con más de 60 escenarios repartidos por toda la ciudad”, asegura Colás.

Por otro lado, cabe destacar el incremento de visitas a la web del programa de fiestas, con 30.899, un 2,51% superior al mismo período de 2016. El 96,3% de las visitas se han realizado desde móvil o tableta y sólo un 3,7% desde el ordenador, “consolidando de manera definitiva la implantación de esta iniciativa que realiza el departamento de Nuevas Tecnologías”, indica Serralvo.

En la misma línea, el edil destaca que “un 65% de los accesos se han producido a través de la aplicación municipal, que ya cuenta con 2.150 usuarios activos, 590 más que antes de las fiestas, lo que supone un incremento del 38%”.

“En definitiva, hemos disfrutado de 10 días de diversión en un ambiente festivo diferente a la rutina del resto del año con muy buenos resultados”, concluye el edil.

Comentarios