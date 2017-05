Día de valoraciones tras las primarias en el PSOE. El 58% de los militantes socialistas de Elche respaldaron ayer a Pedro Sánchez en contra de la postura oficial del partido. Obtuvo 294 votos. Susana Díaz, que contaba con el apoyo de Carlos González y la ejecutiva, consiguió170 votos, el 33,86 por ciento.

Esta mañana González separaba lo ocurrido ayer en las primarias con el partido a nivel local. Dice que los militantes socialistas ilicitanos distinguen muy bien lo que ayer se votaba y era al secretario general del PSOE.

Sin embargo a nadie se le escapa que en clave ilicitana quien sale reforzado es el ex alcalde y ex secretario local, Alejandro Soler, que ha sido el coordinador provincial de la Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez y que en Hoy por Hoy reconocía que el aparato se equivocó y que hubo presiones para que se votara a Susana, cosa que los militantes no han hecho.

En Santa Pola Pedro Sánchez consiguió 57 votos, Susana Díaz 7 y Patxi López 3. La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, firme defensora de Pedro Sánchez desde el principio, asegura que es el momento de ir unidos, aunque reconoce que debe haber reflexión en algunos cargos del partido que apoyaron a Susana Díaz y que ahora deben escuchar lo que les ha dicho la militancia.

Y en Crevillent Pedro Sánchez consiguió 52 votos, Susana Díaz 9 y Patxi López 5.

