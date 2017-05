De fútbol y política

A veces las redes sociales tienen estas cosas, que una misma frase, una misma palabra o incluso una misma aclamación pueden servir para hablar de muchas cosas, incluidos de fútbol y de política. Muchas analogías se han hecho en Madrid en las últimas horas a este respecto, pero es que allí hubo dos victorias este domingo, la del Real Madrid y la de Pedro Sánchez. No esperábamos en cambio ver este paralelismo en Galicia, donde ni Celta ni Depor se jugaban más que el fin de la liga, y en el caso de los celestes la despedida amarga de aquel que les enseñó a que para que sucedan las cosas primero hay que soñarlas. Pues bien. Parece que el Partido Popular en Galicia soñaba con una victoria de Pedro Sánchez, aunque sólo fuese porque era la apuesta del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Y al alcalde, tras la victoria del madrileño, le dedicaron un tuit que era idéntico a aquel que tanto dolió a los celtistas cuando un conocido periodista madrileño se lo dedicó con la derrota del Celta en Copa. Un twitt que en su día retuiteaba el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda. En este caso no ha hecho retuit, pero ni falta hacía porque quien lo ha publicado ha sido la cuenta oficial de su partido. Las reacciones no se han hecho esperar, y han sido muchos los aficionados célticos que se han vuelto a sentir ofendidos. Pero ya saben que aquella frase de “en política todo vale” se puede trasladar a las redes sociales.

