Las indemnizaciones por daños del lobo se reducen un 28 %

Los expedientes e indemnizaciones por daños del lobo a la cabaña ganadera asturiana se redujeron en más de un 20 por ciento en los últimos cuatro años, según los datos que este martes ha expuesto en la Junta General la consejera de Desarrollo Rural, Mª Jesús Álvarez. El Principado reconoce que pese a todo, el del lobo sigue siendo un problema no solucionado, aunque rechaza el análisis del Partido Popular, que asegura que las cifras menguan por el desánimo de los ganaderos, que ya ni siquiera denuncian a sabiendas de las dificultades para cobrar las compensaciones.

Según lo que ha contado la consejera ante la Comisión de Desarrollo Rural del parlamento asturiano, la cifra de expedientes se redujo el año pasado en un 21%, y la de indemnizaciones un 28%. Y eso que la eficacia de los controles de población acometidos en 2016 por la guardería quedó lejos de lo deseable: se acometieron más de 600 servicios en los que únicamente se “extrajeron”, según la jerga administrativa, 9 ejemplares del cupo de 45 previsto. Es cierto que otros 23 lobos murieron por causas ajenas a las cacerías controladas por el Principado. Con todo, el problema de los ataques del lobo a la ganadería, aun cuando sigue vivo, no es tan grave como algunas quieren hacer creer, dice Mª Jesús Álvarez.

“Eso es no es verdad”, le ha rebatido tajantemente el diputado del PP, Luis Venta, que no niega las cifras de expedientes sino que eso signifique una disminución de los daños. Según su interpretación, el 20 por cierto de los daños denunciados por los ganaderos son considerados no indemnizables por la administración, y muchos afectados ni siquiera se molestan en denunciar porque saben que será imposible cobrar.

La consejera ha negado que se pongan trabas para el pago de indemnizaciones, y aunque no ha sido capaz de ofrecer el dato concreto del plazo medio de cobro, ha asegurado que se equipara a los de pagos a proveedores y se intenta que sea lo más corto posible. El año pasado se pagaron indemnizaciones por valor de 750.000 euros, casi 200.000 menos que en 2015.

