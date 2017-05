Larga vida al agroglamour del Festival de Cans

Chimpines con la ITV pasada y perfectamente a punto tras pasar por boxes; “jalpóns” redecorados sin muebles suecos para albergar los cortometrajes; las leiras en perfectas condiciones para la práctica del fútbol o de los coloquios cinematográficos; los espacios para los conciertos también a punto y, como no, o Torreiro das Estrelas que ya huele a agroglamour preparándose para la llegada de público, jurado y participantes. El Festival de Cans está a punto de arrancar, de sorprendernos, de superarse en este 2017 como lo hizo en años anteriores. Ya no es algo anecdótico, no; ya no es una buena idea o una parodia de Cannes. Tiene vida propia, entidad, peso específico y se ha convertido en una de las citas más importantes para el audiovisual gallego. Aquí empezaron directores que ahora regresan con algunos años y Goyas de más. Eso también es la esencia de Cans. El Festival crece pero sin perderd su identidad; no quiere morir de éxito. Pero puede presumir Pato y toda la gente de organización que algunos de los invitados llegan directamente de Cannes y otros con premios nacionales e internacionales.

Volverá a haber estrenos importantes porque gente como Daniel Guzman, Alberto Vázquez u otros lo han querido así. Ese también es un sello identificativo de los Fillos de Cans. Repiten siempre que pueden y se lamentan cuando no pueden estar presentes. Manane Rodríguez con Migas de Pan, Esquece Monelos o Linko que tendrán su estreno en O Porriño.

En el 15º aniversario del Prestige, además del estreno de Mar de Fondo d Daniel Guzmán, se realizará una proyección de diferentes cortos relaciones con el tema como Crebinsky de Enrique Otero, Carcamáns de Marcos Nine, Man de Manuel Abraldes o Toxic Percebe de Xabier Jácome. Sin olvidarse, por supuesto, de los más pequeños que volverán a contar con MiniCans con una programación infantil para, como dice su director, ir creando cantera.

Habrá reconocimientos importantes para gente del cine como Montxo Armendáriz con su presencia en esta edición, el Premio Pedigree para Miguel de Lira y el Chimpin de Plata para Jorge Coira.

Y después le tocará al jurado la decisión más complicada. Elegir el mejor cortometraje de Cans. La decisión recae en Luisa Romero, Mara Torres, José Antonio Quirós, Sonia Castelo, Diana Toucedo, Alfonso Zarauza y César Goldi. Este año participan 16 en la sección oficial y, como reconocía el director Alfonso Pato, con mucho nivel y con paridad hombres y mujeres en la dirección.

La propuesta musical también es muy amplia desde Eladio y los Seres Queridos a los Corizonas, sin olvidarse de la música tradicional o las charangas que lucharán para que nadie se venga abajo o para que, cualquier punto de la parroquia, sea un punto de interés y de disfrute.

Larga vida al Festival de Cans y larga vida a aquellos que se dan cuenta de la magnitud que tiene este evento en el audiovisual gallego y en la proyección de Porriño, Galicia y nuestra cultura. Con el paso de los años se valorará, si cabe, algo más. Por ahora, todavía hay que dar batallas que parecían superadas. Llegará el día en el que a Cannes le empiece a molestar esa pequeña galia parroquial de O Porriño. Cans crece pero sin perder su esencia. El agroglamour no tiene fecha de caducidad.

