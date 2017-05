La Junta de Gobierno cesará a Juan Ángel Lafuente

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón cesará este viernes a Juan Ángel Lafuente como Director de la Oficina de Proyección y Planificación Económica. Lafuente dejará el cargo que actualmente ocupa en Comisión de Servicios hasta que se resuelva la convocatoria pública para ocupar la plaza.

PSPV y Compromís revocarán este viernes el nombramiento que se produjo el pasado mes de febrero. Una decisión que surge después de que Lafuente se haya presentado como candidato a ocupar la plaza de Director de la Oficina Económica, junto a otros 4 aspirantes.

El portavoz de Compromís, Ignasi García, ha afirmado este martes en la Tertulia de Radio Castellón que cesarán a Lafuente para cumplir con los acuerdos plenarios. El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, considera que el cese se podría haber producido hace meses y esto habría sido prescindible. Por su parte, el concejal del PSPV, José Luis López, ha explicado que antes de cesarlo, tenían otras prioridades como sacar a concurso la plaza. La concejala del PP, Begoña Carrasco, afirma que el gobierno se contradice, porque dijo que no podían cesar a Lafuente por motivos legales y ahora deciden cumplir con el acuerdo plenario y revocar el nombramiento.

El gobierno no descarta que la revocación del cargo pueda tener consecuencias judiciales, porque asegura que es una decisión que han tomado PSPV y Compromís y no una dimisión por parte de Lafuente. Desde el gobierno aseguran que la plaza se quedará 2 meses vacante hasta que se conozca el ganador del concurso público, que ya está en marcha. Según ha confirmado el consistorio, la salida de Lafuente al frente de la Oficina Económica no afectará al trabajo de obtención de Fondos Europeos.

