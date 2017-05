Controlado un incendio forestal en Sant Mateu

Efectivos de la Generalitat Valenciana y del Consorcio Provincial de Bomberos continúan la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este miércoles en Sant Mateu.

El fuego se ha iniciado sobre las 12 del mediodía en una zona de pinos y vegetación según ha informado el Consorcio. Hasta el lugar se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una unidad de vigilancia y un helicóptero.

Aunque todavía no se conoce la extensión calcinada por las llamas, desde el Consorcio aseguran que el fuego no se ha extendido por una gran superficie. En estos momentos continúan las labores de extinción ya que el fuego ha sido controlado pero todavía no está extinguido.

