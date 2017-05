"Tenemos que estar tranquilos y buscar un gol"

El Club Deportivo Castellón sigue preparando el partido de vuelta de la primera ronda de los playoffs de ascenso a Segunda División B ante la Unión Deportiva Poblense.

Uno de los que estará en el once, si no hay un cambio de última hora, es el atacante Lolo Ivars quien ha pasado esta mañana por la sala de prensa. Ivars considera que el partido de ida en Castalia no fue el mejor que han hecho esta temporada los castellonenses.

"No estuvimos al 100% y la gente que nos ha visto toda la temporada lo sabe. En el partido de ida tuvimos varias ocasiones de gol claras pero se nos escaparon con vida. Ahora en la vuelta no hay que tener prisa porque sabemos que un gol fuera de casa nos puede dar el pase a la siguiente ronda."

Según ha explicado el jugador albinegro, el entrenador Manu Calleja ha preparado mejor el duelo de vuelta después de ver en primera persona a la UD Poblense y tras visualizar en varias ocasiones el partido. "Este segundo partido lo hemos plnateado mejor que el de la ida. El míster tiene más referencias tras ver el partido varias veces y estamos trabajando muy bien durante la semana. Tenemos que aprovechar sus debilidades para sacar un resultado positivo."

Para ello es necesario marcar algún gol, después del 0-0 de la ida, aunque ese mismo resultado llevaría la eliminatoria a los penaltis. "No hay que tener prisa porque sabemos que un gol nos puede dar el pase y por ello tenemos que llevar el partido a nuestro terreno. Ellos juegan en casa, conocen el clima y tienen a la afición de su lado pero repito que lo importante es que estemos tranquilos."

El partido será el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana en el Camp Nou de Sa Pobla. El que puede que no llegue al partido es el último fichaje albinegro Pruden Sáez. La intención es que viaje con la expedición y que pueda aportar al menos 30 minutos.

Por su parte la UD Poblense quiere llenar el estadio y ha puesto a la venta 3.000 entradas-invitación para dicho partido con precio libre.

