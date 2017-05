Urbanismo abre la vía para una solución salomónica en el Mercado Central

El concejal de Urbanismo abre la vía para una solución intermedia en el conflicto del Mercado Central. Así lo ha señalado tras el informe de tráfico que viene a responder a las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria.

José Manuel Sánchez ha desmentido hoy que se trate de un nuevo informe de tráfico sino de una contestación a las alegaciones de la empresa. En su respuesta, el técnico se reafirma sobre su primer informe, y plantea la falta de seguridad en tres calles.

El edil añade que en cualquier caso cualquier informe que se plantee ahora es provisional puesto que no hay un proyecto definitivo del Mercado. Todo está a expensas de la decisión de Patrimonio, de la cual dependerá el proyecto. Hasta ahora se planteaban cuestiones maximalistas, es decir, si habrá o no aparcamiento. La empresa ya ha dicho que sin aparcamiento el proyecto no es viable.

Sin embargo, hoy el edil ha dejado abierta la posibilidad de que patrimonio establezca un retranqueamiento del aparcamiento para hacerlo compatible con los restos en cuyo caso estaríamos, ha dicho, en una solución intermedia. Aparcamiento sí, pero no con la superficie y volumen que plantea la empresa. Otra cosa, claro está es que si eso ocurriera -el edil ha dejado claro que nos movemos en el terreno de la hipótesis- la empresa entendiera que no le es rentable continuar con el proyecto con las nuevas condiciones.

En cuanto al polémico informe de tráfico de estos últimos días, el concejal de Urbanismo ha explicado que efectivamente, el técnico habla de la falta de seguridad en 3 calles, pero habrá que valorar si la solución a ese problema es competencia de la empresa constructora del mercado o del propio Ayuntamiento.

