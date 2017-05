ASAJA advierte irregularidades en las alteraciones catastrales

La Asociación de Jóvenes Agricultores de Elche advierte de la existencia de posibles irregularidades en las subidas de los valores catastrales en el Campo de Elche y pone a disposición de los afectados un servicio de asesoramiento para que puedan formular alegaciones.

ASAJA Elche ha detectado cómo desde la Gerencia Territorial del Catrastro se ha comenzado a notificar propuestas de alteraciones catastrales de inmuebles que, en última instancia, provocarán que los agricultores vean cómo les suben los impuestos e incluso se les pueda reclamar regularizaciones de hasta los cuatro años anteriores.

La organización agraria considera que estas medidas tienen un único afán recaudatorio y cuestionan el procedimiento utilizado por la Administración para realizar las comprobaciones y proceder a la regularización catastral. Dado el corto plazo, de 15 días, abierto para presentar alegaciones, ofrecerán un servicio de asesoramiento para que los agricultores interesados puedan presentar dichas alegaciones con el fin de evitar la subida de impuestos que se avecina.

Por su parte la concejal de Hacienda, Ana Arabid, ha señalado que no se trata de una revisión del valor catastral, sino de un procedimiento de regulación para hacer aflorar las construcciones no declaradas en el Campo. Por tanto, los afectados no pagarán más por una subida de los recibos sino porque tendrán que tributar más al declarar nuevo patrimonio.

