UGT no tendrá que devolver el millón de euros que le pedía la Junta

UGT Andalucía no tendrá que devolver algo más de un millón de euros que le estaba reclamando el Servicio Andaluz de Empleo por la subvención que le concedió en 2009 para implantar las unidades de orientación profesional.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior establece que el SAE no puede exigir la devolución de ese dinero, no puede abrir un expediente de información reservada sobre la subvención porque dos años antes el sindicato justificó el gasto y la Junta liquidó la subvención. Así que no cabe volver sobre lo ya resuelto sin seguir el procedimiento de revisión de oficio.

Un procedimiento que, en cualquier caso, estaría prescrito porque han pasado más de cuatro años. La sentencia se puede recurrir ante el Supremo

