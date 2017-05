Feijoo cree que la candidatura de Cíes en solitario "haría el ridículo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo se ha referido esta tarde, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno de la Xunta de Galicia a la polémica abeirta con el Concello de Vigo después de que sin siquiera consultarlo con el gobierno local, el ejecutivo autonómico cursase una solicitud ante el Ministerio de Cultura para que el Parque Nacional das Illas Atlánticas pueda optar a ser considerado Patrimonio de la Humanidad. Una propuesta que se plantea a sabiendas de que el Concello de Vigo lleva cuatro años preparando la misma candidatura para las Islas Cíes en solitario, una candidatura que ya avanzó el regidor vigués en Radio Vigo Cadena SER, se mantendrá.

Feijoo no ha querido entrar en si fallaron las formas y la lealtad institucional y se ha limitado a defender la iniciativa del gobierno autonómico ante el inmobilismo de Caballero que en cuatro años "non presentou un só papel" y se refirió a él asegurando que "hay xente que fala moito pero non concreta nada". Feijoo defendió además que la candidatura de todo el Parque Nacional das Illas Atlánticas es mucho más sólido que la que está proyectando el gobierno de Vigo al respetar el principio de territorialidad y englobar todo el Parque Nacional "presentando como un todo o que xa é un todo e se o parcelamos teremos moi pouco éxito". Feijoo aseguró además que "levamos meses traballando en esto e sabemos que o Concello de Vigo fai promoción e anuncios pero sin traer un sólo papel nin un sól aspecto que evalúe técnicamente esta parte do Parque Nacional que son as Illas Cíes".

Finalmente Feijoo insistió en que el objetivo de su gobierno y de su propuesta es que "a candidatura teña éxito" y añadió que "eu entendo que haxa alcaldes que participen noutras candidaturas onde non teñan éxito, pero a ver si conseguimos polo menos que as Illas Cíes teñan éxito porque senon, podemos simplemente mostrar un enfado e a nós non nos interesan as liortas". De este modo, Feijoo continuó invtando a Caballero a sumarse a esta candidatura y a participar en ella aportando toa la documentación que hayan podido recabar en este tiempo para "apuntalar" la candidatura. "Temos que sumar esforzos porque conseguir esta declaración non é fácil e imos a manter un proxecto sólido dende o punto de vista técnico para non facer o ridículo cando presentemos a proposta".

