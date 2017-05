Vigo se "fríe" a más de 30º

El intenso calor ha vuelto a ser la tónica dominante este miércoles en Vigo. Temperaturas sobrepasando holgadamente los 30 grados que no invitan a ir por la sombra para no sudar la gota gorda. Y tanto que sí. 11 de la mañana en plaza américa y el termómetro marcando ya los 34 grados al sol, para achicharrarse en plena calle. Y es que no todo el mundo puede buscar la sombra. Hay que ganarse la vida como sea. Calor veraniego que nos ha dejado una masa de aire sahariano que cada cual combate como puede. La parada del Vitrasa sirve más de sombrilla que de parada. Todo el mundo se sitúa detrás de ella, donde el sol no pega. Un puesto de gorros busca la oportunidad del negocio. El sol en la cabeza no es bueno y mejor ser precavido. Por ejemplo, si se va a hacer deporte, mejor bajo los árboles…...y al que no lo guste lo del ejercicio, pues una partidita de cartas…..y por supuesto…...la playa!!.

