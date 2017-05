L’Alcalde al barri, la campaña pionera de proximidad impulsada por el Ayuntamiento de Vila-real, vuelve a “pisar” los barrios de la ciudad para acercar la Alcaldía y el consistorio a todos los distritos urbanos y conocer directamente las demandas, sugerencias y necesidades de los vecinos.

En esta primera jornada, el alcalde, José Benlloch, ha visitado el Botànic Calduch, donde ha trasladado a la junta directiva de la asociación de vecinos, las últimas novedades relacionadas con esta zona; principalmente, la situación del jardín Botànic Calduch.

“El parque será para el barrio y no se tocará”, garantiza Benlloch, a pesar de la sentencia judicial que obliga a devolver el terreno al propietario por haber construido el parque sobre suelo privado sin autorización y sin pagar a sus dueños bajo el gobierno municipal del Partido Popular.

“La campaña l’Alcalde al barri nació en la pasada legislatura como una iniciativa pionera de proximidad, con la filosofía de hacer de un barrio, por un día, el protagonista de la agenda pública, desde el punto de vista institucional e informativo. Eso no quiere decir que durante el resto del año no trabajemos, al contrario."

"Las áreas de Proximidad y de Participación Ciudadana están en contacto continuo con los barrios y los vecinos, pero de esta manera, al igual que existen días específicos para reivindicar todo tipo de causas, dedicamos una jornada entera a una zona urbana, para hacer balance de los proyectos realizados y los pendientes, poniéndonos a disposición de los vecinos y vecinas en todo aquello que requieran”, detalla Benlloch.

El alcalde ha acudido al barrio acompañado de los ediles de Proximidad, Diego A. Vila, y Participación, Gemma Gil, con quienes ha recorrido distintos espacios urbanos, establecimientos y comercios, además de mantener una reunión con la directiva de la asociación, presidida por José Vicente Ten, y con la comunidad educativa de los colegios Angelina Abad y Botànic Calduch.

Entre los espacios visitados por la delegación municipal destaca el jardín Botànic Calduch, un parque construido en 2010 por el Partido Popular sobre un solar privado, “ocupado ilegalmente”, que una sentencia de septiembre de 2016 obliga a devolver a su propietario.

“Es uno de los empastres más graves de los que hemos heredado de la gestión del PP, plagada de irregularidades y falta de transparencia”, lamenta Benlloch, quien recuerda que, pese a que la propiedad del solar presentó alegaciones, el gobierno popular las desestimó, lo que obligó al propietario a defenderse en el juzgado. “El resultado es una sentencia que nos dice que le devolvamos la posesión al propietario”, incide el alcalde.

“Pero este parque es un espacio fundamental del barrio de Botànic Calduch, una dotación que, junto al centro de salud o los colegios, llevó a mucha gente joven y trabajadora a comprar aquí su vivienda, cuando el precio de los pisos estaba por las nubes. Por eso, voy a ser taxativo: los vecinos pueden estar tranquilos, porque el jardín no se toca; no vamos a permitir que el Botànic Calduch se quede sin su jardín y que las familias paguen las irregularidades de otros”, garantiza el alcalde. Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local decidió presentar un recurso, a la espera de resolución.

“Es un recurso cogido con pinzas, porque no ponemos en cuestión la ilegalidad de la operación urbanística y el derecho del propietario a reclamar lo que es suyo; el debate está ahora en el precio, ya que el Ayuntamiento no puede afrontar un pago de 5,5 millones de euros. Estamos en conversaciones con los propietarios y estamos seguros que podremos llegar a un acuerdo que no suponga una ruina para la ciudad”, agrega el primer edil.

Otra de las demandas de los vecinos en esta zona de la ciudad se refiere a las calles Corts Valencianes y Alfons el Magnànim, abiertas provisionalmente la legislatura pasada gracias a una acuerdo con los propietarios. También en este caso se trata de viales privados, sobre los que el Ayuntamiento no puede actuar directamente. “De momento, las hemos abierto para que pueda pasar la gente y ahora hemos logrado la autorización de los propietarios para poder aplicar una pequeña capa de asfalto que mejore las condiciones y garantice la seguridad.

De momento, no podemos urbanizar porque el suelo no es nuestro y, por tanto, sería una ilegalidad”, concluye Benlloch. El alcalde participará esta tarde en una asamblea informativa con los vecinos, que, entre otras demandas, han trasladado peticiones de mayor limpieza y mantenimiento para el barrio.

