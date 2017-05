Escribá: "No firmo la quinta plaza"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, se mostró "muy contento" por haber renovado una temporada con el 'Submarino Amarillo' y afirmó que su idea es seguir mejorando en un club marcado por la "ambición", a la que también se suma por sus ganas de continuar "creciendo".

Escribá, que reconoció que el inicio "no fue fácil", dijo que todos remarán "en la misma dirección". "Firmamos una gran temporada. Ahora queremos seguir creciendo siendo fiables y nuestra idea es que el curso próximo sea mejor que éste en cuanto a juego, a pesar de las dificultades que tendremos, ya que los rivales son cada vez mejores", comentó en la Ciudad Deportiva.

"Este club no sería lo que es si no hubiese sido ambicioso. Yo me sumo a esa ambición", señaló Escribá, quien compareció junto al presidente Fernando Roig, el vicepresidente José Manuel Llaneza y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles.

Escribá llegó al Villarreal el pasado verano tras la salida de Marcelino García Toral y bajo su dirección el equipo ha sido capaz de finalizar la temporada en quinta posición de LaLiga Santander. De hecho, el entrenador valenciano se ha convertido en el técnico que más puntos ha conseguido en su primera campaña como preparador del club en la máxima categoría.

Escribá lo ha logrado registrando 67 puntos en esta temporada 2016/17. "Quiero mejorar lo que ya se ha hecho bien. Hemos mejorado en ataque posicional, en los números de goles a favor y también en contra", recordó el técnico de los castellonenses.

Por otro lado, preguntado por el objetivo de la próxima campaña, el técnico del Villarreal dijo que deben seguir siendo exigentes: "Hay que encontrar el equilibrio porque Europa desgasta mucho. Hay que pensar en la Copa y en la Liga Europa, pero tras priorizar en la Liga", sentenció.

Por su parte, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, alabó el trabajo realizado por el técnico y los jugadores: "Hemos hecho una grandísima temporada. Tan solo puedo darle las gracias a los entrenadores y a los jugadores porque ha sido una gran conquista. Acabar quinto en LaLiga es muy complicado", señaló.

