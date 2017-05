Parras: “Hay que demostrar en el campo que queremos salvar al Elche C.F.”

El Elche C.F. prepara el trascendental partido del domingo ante el Reus en el Martínez Valero con una concentración en el complejo deportivo Pinatar Arena hasta el sábado al mediodía.

El entrenador ilicitano, Vicente Parras, ha justificado esta decisión argumentando que "va muy ligado a cambiar un poco la dinámica. A no quedarnos de brazos cruzados y dejarnos ir. Llevar al equipo a San Pedro del Pinatar no nos asegura la victoria, pero si ayuda en un pequeño porcentaje lo daremos por bueno".

Parras ha explicado que "estamos donde no queríamos. Y ahora ya no sirve aquello de ya ganaremos dos partidos, eso ya no nos sirve. Hay que afrontar el encuentro ante el Reus con responsabilidad y demostrar en el campo que queremos salvar a una institución tan grande como es el Elche. No hay más historias, únicamente nos vale ganar"

El técnico franjiverde recupera a Borja Valle, libre ya de sanción, el central Armando es duda por unas molestias musculares y siguen de baja por lesión Pedro, Guillermo, Dorca, Edu Albacar y Matilla, mientras que Sergio Pelegrín tampoco podrá jugar por sanción.

