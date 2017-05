Susana Díaz votará a Pedro Sánchez en el congreso de junio

Las primarias han acabado y con ellas el susanismo. Son palabras a un grupo de periodistas de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien quiere ahuyentar cualquier interpretación de guerra civil en el PSOE anunciando un compromiso firme de apoyo al secretario general: ella votará en el Congreso de junio a Pedro Sánchez, sea cual sea la ejecutiva que haga. Una nueva dirección en la que asegura que Sánchez tendrá manos libres para hacer lo que quiera: no le reclamará cuotas o porcentajes para Andalucía, y no propondrá nombre alguno. Palabras textuales: que se rodee del equipo que crea más oportuno. Díaz no quiere ninguna guerra y lanza un aviso también a quienes tengan la tentación de usar su nombre en vano: que nadie emprenda una batalla en mi nombre porque entonces intervendrá para desautorizar esos movimientos díscolos con el nuevo secretario general.

Asimismo, rechaza que esté planteando un pulso a Sánchez por no pactar listas de integración en Andalucía: dice que en su agrupación de Triana ya hay acuerdo entre las distintas corrientes y que no hay consigna al resto de territorios que, en muchos casos, no aceptarían imposiciones de reparto. Por tanto, que cada agrupación llegue al acuerdo como crea más oportuno.

En definitiva, Pedro Sánchez ha ganado y tiene libertad absoluta para pilotar la nave desde Ferraz mientras ella ha perdido y lo que ahora le toca es fortalecer Andalucía: el partido desde San Vicente y la Junta desde San Telmo.

