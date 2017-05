La baja natalidad acaba este año con el problema de las plazas en el centro

Por primera vez en los últimos años ningún niño de nuevo ingreso se ha quedado sin plaza para el próximo curso en un colegio del casco antiguo tras haberla solicitado. La bajada de la natalidad ha sido un factor clave para acabar con este problema que se viene produciendo en los últimos años y que llevó incluso a movilizarse a las familias de los menores que se quedaron fuera de los centros.

De los cinco colegios públicos que hay en el centro, se ha producido sorteo solo en dos de ellos, en el Huerta de Santa Marina y Jardines del Valle, porque el número de solicitudes de familias de ese área de influencia superaba a la oferta. Y los menores que no han conseguido plaza en estos centros, que sus familias señalaron como prioritarios, han sido reubicados en otros de la zona.

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo este año en Altos Colegios Macarena, donde por primera vez en mucho tiempo, según fuentes del centro, ha entrado un niño que no tenía los 14 puntos por tener el domicilio en la zona y que solo tenía diez. Es una novedad en este centro, donde cada curso se vienen quedando fuera alumnos que viven en el casco antiguo y que no tienen suerte en el sorteo.

La Consejería de Educación ha mantenido la oferta pública a pesar de que hay menos niños de tres años, lo que ha permitido poner fin a este conflicto. El presidente de la asociación la Rampa, la Red de Asociaciones de Madres y Padres del Casco Antiguo, Rafael Ibáñez, asegura que este año están "satisfechos" porque no hay familias que se queden sin colegio público al haberse equilibrado el número de solicitudes con las plazas ofertadas.

Asegura que están analizando las causas y que a la bajada de la natalidad pueden sumarse otros factores como "el desplazamiento de familias del casco norte especialmente a la zona de la Cruz Roja o detrás de la Ronda Histórica a causa del fenómeno de los apartamentos turísticos" al verse obligadas, según asegura, a dejar sus casas de alquiler ante la creación de este tipo de negocios.

Comentarios