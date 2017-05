División en el PSOE sevillano con acusaciónes de boicot a la integración

Ante las declaraciones en El Mundo de Andalucía de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, director de campaña de Pedro Sánchez, sobre la necesidad de "saber asumir la derrota lo antes posible", Fernando Rodríguez Villalobos ha pasado por el programa Hoy por Hoy Sevilla para pedir unidad e integración en el PSOE sevillano.

El presidente del PSOE sevillano ha declarado que hay que dejar de mirarse el ombligo y "dejarse de personalismos, revanchas y tiritos". Ha hecho hincapié en cuidar "la escala de gobiernos socialistas, municipios y gobiernos regionales, en especial Andalucía, la joya de la corona del socialismo español". Ha alertado de que, en caso de no lograrse una lista de integración, pueden peligrar el gobierno andaluz y los ayuntamientos del PSOE, porque "lo que quieren los votantes es la unión del partido". No entendería que "con una secretaria general consolidada, se filtraran otros nombres para el próximo congreso regional". Rodríguez Villalobos...

Gómez de Celis por su parte, también en los micrófonos de Radio Sevilla, ha contestado las palabras de Rodríguez Villalobos aduciendo que la entrevista en El Mundo fue hecha antes de que Susana Díaz dijera que no iba a dar la batalla al liderazgo de Pedro Sánchez. Sin embargo, se muestra perplejo porque "desde el minuto uno se ha intentado unir al partido, como en Asturias por ejemplo, pero en Andalucía nos hemos encontrado con un congreso exprés y además no se nos recibe". Como ejemplo de ello relata la llamada que Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, le hizo en el día de ayer a Rodríguez Villalobos, llamada aún no devuelta: "No hay ningún tipo de interlocución más allá de tres whatsapp". Escuche sus declaraciones completas:

