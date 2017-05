Javier Fernández dejará la dirección de la FSA "por el bien del partido"

Javier Fernández no se presentará como candidato para repetir como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, en el próximo congreso regional que previsiblemente se celebrará en Septiembre. Fernández, que lleva diecisiete años al frente de la FSA, ha confesado que su decisión, no por tomada de antemano deja de ser dolorosa pero reconoce que es la mejor para el partido en estos momentos. Sobre su decisión ha dicho que "no es una liberación" sino un acto de responsabilidad ante la decisión tomada, eso sí - ha matizado que "no es una decisión exenta de tristeza porque diecisiete años son muchos y uno acaba creyendo que esto no se termina", y ha acabado la frase opinando que dejar el liderazgo del PSOE asturiano será bueno para la organización y será bueno para él.

Los resultados de las primarias del domingo ratificaron a Javier Fernandez en la decisión que, dijo , ya tenía tomada. Reconoce que hay una doble división en el seno del partido en el ámbito nacional, "una vinculada al modelo de partido y otra conectada con el modelo de estado" y que para ello es prioritario reconocer esa realidad para poder solucionarla.

Reconoció también el líder de los socialistas asturianos que no se esperaba una victoria tan amplia de Pedro Sánchez en las primarias del pasado domingo.

Con talante sereno, Javier Fernández, aún presidente de la gestora socialista hasta la celebración del congreso del partido el próximo mes de junio, anunció que el próximo lunes hablará con Pedro Sánchez del cónclave del partido, pero dejando claro que mantiene la postura ya expresada por carta a Pablo Iglesias contraria a cualquier moción de censura contra Rajoy.

Se le preguntó si estaba dispuesto, tal y como le emplazó Adriana Lastra, la persona de confianza de Sánchez, a pedir perdón a los ganadores. La respuesta de Javier Fernández fue que él pide perdón cuando se equivoca y no cuando pierde. El todavía secretario general de la Federación Socialista Asturiana pidió también que no se sobreexciten más los ánimos ni se generen más tensiones para facilitar una recomposición del partido.

