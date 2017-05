El pleno tensa la relación entre PSPV y Castelló en Moviment

El pleno del Ayuntamiento de Castellón mostró ayer la tensión existente entre el Partido Socialista y sus socios de gobierno, Castelló en Moviment. La sesión estuvo marcada por el debate entre la alcaldesa, Amparo Marco, y el líder de la formación asamblearia, Xavi del Señor, que le recriminó un trato injusto hacia ellos a la hora de moderar las intervenciones de los concejales. El pleno debatió ayer sobre contratación de empresas, sobre el futuro del parking de Cardona Vives y sobre la situación laboral de la Policía Local de Castellón. La corporación también aprobó adherirse a la querella argentina sobre los crímenes de la dictadura franquista, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, llamó la atención a varios concejales durante el pleno porque no se ajustaban al tiempo en sus intervenciones ni a la explicación de voto, entre ellos, a la concejala de Castelló en Moviment, Paz Beltrán. La primera edil también pidió respeto al líder de la formación, Xavi del Señor, cuando dijo que los concejales del Partido Popular eran unos tramposos. Una actitud que no gustó a Castelló en Moviment, que no dudó en recriminarle a la alcaldesa un trato injusto y diferente al que le dio a otros grupos municipales.

La falta de sintonía entre el gobierno y Castelló en Moviment también se manifestó a la hora de votar conjuntamente las propuestas de la formación asamblearia. Castelló en Moviment presentó 3 proposiciones relativas a la contratación pública y ninguna fue apoyada por PSPV y Compromís. El grupo pidió que el Ayuntamiento asumiese la rehabilitación del Parking de Cardona Vives, revisar los grandes contratos públicos y no contratar a empresas vinculadas con la trama Gürtel. El Partido Popular aprovechó el debate de esta proposición para acusar al gobierno de adjudicar contratos menores a empresas afines. El portavoz adjunto del Partido Popular, Juan José Pérez Macián, denunció que la vicealcaldesa y concejala de vivienda, de Compromís, Ali Brancal, pretende contratar una consultora afín a su partido por 18.000 euros para que elabore un estudio y dé soluciones a la falta de viviendas sociales. La edil de Compromís ha recurrido a una empresa específica en temas de vivienda, Clavell Consulting.

El concejal socialista, Toni Lorenzo, reprochó a Castelló en Moviment que con sus propuestas daba alas al Partido Popular. Lorenzo también compareció ayer para explicar la situación laboral de la Policía Local de Castellón, a petición de Ciudadanos, que denunció el malestar de los trabajadores con su superior, el Intendente General Javier Genovés. Lorenzo defendió a Genovés, que acudió al pleno para presenciar el debate. El PP aseguró que el nombramiento de Genovés no se ajusta a la ley y afirma que el gobierno hará público próximamente un fichaje de un alto cargo de la Policía Local.

Por último, la corporación aprobó una proposición de Compromís y Castelló en Moviment para adherirse a la querella argentina sobre los crímenes de la dictadura franquista. Una iniciativa que salió adelante con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. La proposición insta a iniciar la recogida de testimonios y documentación para depurar responsabilidades por los crímenes del franquismo en la ciudad de Castellón.

