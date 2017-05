El pleno municipal rechaza la propuesta de crear una tasa turística

El pleno del Ayuntamiento de Granada ha rechazado este viernes la moción del grupo municipal Vamos Granada que planteaba la negociación con la Junta de Andalucía de una tasa turística que considerara el impacto ambiental de las visitas.

La iniciativa, incluida en una propuesta de plan de turismo sostenible, ha contado con 23 votos en contra --Partido Popular, PSOE y Ciudadanos--, y cuatro a favor --Vamos Granada e Izquierda Unida--.

En su moción, Vamos Granada consideraba que hay que superar el modelo de "turismo de masas" con medidas como esta tasa que ayudaría a "financiar las acciones necesarias para corregir la huella ecológica".

"El turismo de masas genera altos costes sociales y medioambientales" por lo que, según lo que planteaba esta moción, es necesario implementar el principio de que "quien contamina paga".

La concejal de Turismo, Raquel Ruz (PSOE), ha resaltado durante el debate que el equipo de gobierno municipal no apoya esa tasa si no hay un acuerdo específico del sector "y en este momento no lo hay". Además, Ruz ha añadido que la moción es "un programa electoral de Unidos Podemos".

"Compartiendo algunas cuestiones pero en otras cosas difiriendo profundamente", la concejal socialista ha señalado que algunos de los puntos de la moción no son competencias del Ayuntamiento, a la par que ha subrayado la labor de la Junta de Andalucía en la inspección de alojamientos, y el trabajo municipal para controlar "en la medida de lo posible" las celebraciones de despedidas de solteros, entre otras cuestiones.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha defendido que, en materia turística, "el modelo actual está siendo muy perjudicial para Granada".

"La cuestión es compleja y necesita soluciones integrales, no medidas aisladas", ha explicado Gutiérrez, que ha añadido que su agrupación no entiende el argumento de la oposición del sector para rechazar la creación de la tasa turística, y ha afirmado que la medida habría que trabajarla con el sector.

A este respecto, y preguntado este viernes en Granada por este debate, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha indicado que la Junta de Andalucía no implantará ninguna tasa turística si bien ha indicado que si el Ayuntamiento de Granada, "dentro de su autonomía política y fiscal, puede establecer una tasa, nosotros no nos vamos a meter".

Es necesario "trabajar todos para que cada vez haya más turistas", se queden más y "gasten más", ha explicado Fernández, quien ha subrayado que "la tasa turística en ese sentido no es un instrumento válido".

MEDIDAS ECONÓMICAS Y MOCIONES

En materia económica, el pleno ha aprobado, con los ocho votos favorables del PSOE y las abstenciones de los 19 ediles restantes, dejar sin efecto el Plan Económico-Financiero 2016-2017 al haberse cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. Los grupos de la oposición han insistido, en este sentido, al equipo de gobierno la necesidad de presentar un plan de saneamiento para las cuentas municipales.

Se han aprobado declaraciones institucionales sobre la promoción de la lectura fácil y el lenguaje claro, el Día Internacional contra la 'Lgtbifobia', antifraude relativa a los fondos Edusi del Ayuntamiento, y la Escuela Oficial de Idiomas. También por unanimidad han salido adelante las mociones que llevaba Ciudadanos sobre la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo, así como un proyecto de rehabilitación integral de la Huerta de San Vicente para garantizar las mejores condiciones de conservación de parte del legado de Lorca.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, por su parte, ha visto aprobadas por mayoría sus mociones para el traslado "urgente" del mercadillo de los sábados del Zaidín a la nueva zona verde y de ocio que debe ejecutarse con cargo a los 15 millones de euros de fondos Edusi de la Unión Europea; y de propuesta de creación de un Consejo Municipal de Comercio que tenga entre sus funciones principales reactivar al sector comercial en zonas especialmente castigadas, como Plaza de Toros, Doctores y Pajaritos.

Por su parte, Vamos Granada e Izquierda Unida han retirado del orden del día la moción conjunta por la revitalización del Distrito Beiro, tras la decisión de Alcaldía para crear una comisión en este sentido.

