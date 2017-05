Juana Escudero: "Voy a Málaga para ver dónde estoy enterrada"

Un error informático ha provocado que Juana Escudero, de Alcalá de Guadaíra, esté oficialmente muerta. Y no sólo eso: en Málaga hay una lápida con su nombre y apellidos, que se corresponde también con su DNI. No sábe quién está enterrada en su lugar, por eso irá a Málaga a enterarse de primera mano. Una historia rocambolesca que la obliga, cada vez que tiene que tramitar un documento, a pedir una fe de vida.

Conoció su situación por una visita al médico, quien le dijo que aparecía "oficialmente fallecida y que arreglara este asunto". Lleva siete años intentándolo: "Voy en persona y digo que soy yo, presento mi DNI, me doy a conocer... pero nada, no tengo manera de cambiar la situación". Juana se queja de que "por un lado pago todos mis impuestos, el banco no me pone problemas para nada, pero por otro, aparecez como como muerta."

La protagonista de esta historia es una mujer normal que paga su hipoteca, trabaja como cuidadora de personas mayores y no quiere más protagonismo que la de cuanquier persona con una vida normal. Sólo que los papeles dicen otra cosa. Escuche sus declaraciones completas:

