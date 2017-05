Setién: "El equipo va a jugar bien"

Quique Setién quiere hacer del Betis un equipo reconocible por su juego. Éstas fueron las declaraciones del entrenador santanderino en su presentación de este viernes:

Su idea. "Es algo que va conmigo. Entiendo el fútbol siempre a través del balón. La relación con los jugadores es de tú a tú. Una gran parte de mí se siente futbolista. Esto es importante para sacar el máximo rendimiento y que todos crean que lo que vamos a proponer es lo que más nos conviene. Uno se mete dentro de los futbolistas y a todos les encanta el balón. Trataremos de desarrollar lo que sentimos. Además, por supuesto, conseguir resultados para ir creciendo. Creo que no me va a costar mucho convencerles. Confió en que todo irá muy bien, no tengo ninguna duda".

En cuanto al objetivo ha sido prudente. "Soy del norte, suelo ser cauto. Podemos hablar de muchas cosas. Tenemos que ser ambiciosos. Los objetivos los iremos viendo sobre la marcha. Plantearse objetivos concretos es difícil y genera posturas que luego son difíciles de conseguir o acercarse a ellas. Quizás podemos estar mejor o peor de lo que pensamos. El tiempo nos lo irá diciendo".

La plantilla. "Hay cosas que te gustan y otras que menos. A un futbolsta lo conoces cuando trabajas con él. Acabo de llegar, estamos ahora mismo hablando de detalles y no tengo un conocimiento profundo de muchas cosas. Va a haber una coincidencia total y absoluta con la dirección deportiva a la hora de gestionar la plantilla. Se tomarán las medidas de forma consensuada".

Estamos ante un entrenador atípico. "Cuando estoy a gusto nunca me quiero marchar y pienso que me quedaré toda la vida. En Lugo fui un hombre feliz, crecimos ambos y cada año tuve la oportunidad de irme ganando más dinero y me quedaba. Me fui porque cambió el accionariado. Las circunstancias en Las Palmas aconsejaron cambiar de lugar, pues esa felicidad de alguna manera la perdí. Ahora tengo la misma ilusión con la que voy a todos los sitios. Tengo ganas de convencer a los futbolistas de que son de verdad buenos y van a disfrutar".

Era inevitable tras la experiencia canaria preguntarle si tendrá mando en los fichajes. "Jamás he impuesto a nada, ni siquiera a mis futbolistas. Sólo a los que no entienden después de darle muchas explicaciones. Ya he cerrado la puerta de Las Palmas. He disfrutado mucho allí, pero no me gusta la palabra poder".

Culminó apuntando que intentará convencer a Ceballos para que se quede

