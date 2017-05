El Otro Sabina canta la versión más totista del Así estoy yo sin ti

En estos tiempos en los que cuesta ser agradecido, en Acunhados, el Otro Sabina ha querido darle una vuelta a uno de sus grandes éxitos para homenajear al entrenador que devolvió al Celta a Europa y lo llevó a tres semifinales. En Acunhados no se pierde la ocasión para que, alguno de sus muchos invitados y colaboradores, puedan sacar a relucir su talento y dejarnos a todos boquiabiertos. Una versión del Así estoy yo sin ti con arreglos de un tal Buceta y dirección artística y vocal de un tal Cunha. Un tema que, seguramente, se convertirá en uno de los grandes éxitos que aparezcan en la banda sonora del Vigo Hoy por Hoy de los jueves. En ese disco también estarán con honores el En Old Trafford me colé de Mecano o el Te necesito Toto de Jesulín de Ubrique.

