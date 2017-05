Ni González ni Soler figuran entre los delegados para el congreso del PSOE

Esta tarde se ha hecho la asamblea local del PSOE para elegir a los delegados para el congreso federal. La lista aprobada tendrá que pasar por la provincial, de donde saldrán los nombres que definitivamente acudirán al congreso.

En la lista no aparecen nombres como los del secretario local y alcalde, Carlos González, o del secretario comarcal y ex alcalde, Alejandro Soler. Fuentes del partido indican que no figuran para "dar paso a otros compañeros".

Cada uno se había posicionado del lado de uno de los aspirantes en las primarias: Carlos González con Susana Díaz y Alejandro Soler con Pedro López, que fue el ganador.

La lista es la siguiente: Vicente Alberola Gonzálvez, Ana María Marchante González, Elías Quiles Antón, Conchi Miralles García, Mariano Valera Pastor, Aurora Martínez Mirete, Sebastián Fagés Muela, Toñi Gómez Soler, Mariano Ibáñez Vicente, Puri Vives Pérez, Julio Martínez García, Carmen Buendía Martínez, Vicente Javier Pérez Lozano.

Como suplentes figuran Fina Sagasta Torrecillas, Juan Bernardo Bañón López, José Maciá Amat, Antonio Juan Cantos Guillén, Maire Guilabert Sepulcre, Miguel Amador Amador y Mª Carmen Martín Infantes.

Asamblea del PSOE de este sábado por la tarde / Radio Elche SER

Se ha hecho una votación individual y secreta con el siguiente resultado: 141 votos a favor y 7 en blanco.

Presidencia

La mesa de la presidencia de la asamblea también se ha repartido teniendo en cuenta el resultado de las primarias. De esta manera, la presidencia la ha ostentado José Córcoles (de Pedro Sánchez), la vicepresidencia Soledad Baidez (de Susana Díaz) y la secretaría José Maciá (de Patxi López).

Tras las primarias del pasado domingo se acordó hacer un reparto de los trece puestos con el tanto por ciento de votos recogidos por cada uno de los candidatos. De esta manera se acordó que ocho serían para los partidarios de Pedro Sánchez, cuatro para los de Susana Díaz y uno para los de Patxi López.

Comentarios