El Paranimf acoge el concierto de clausura del curso de la Asociación Cultural Banda UJI

La Asociación Cultural Banda UJI ofrece el 30 de mayo de 2017 en el Paranimfo universtario a partir de las 20 horas el concierto de clausura del curso 2016/2017, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa incluye varios temas vinculados con vídeojocs como Video Game Medley, SQHS Field Show Idea 16-17, Battlefield Theme o la Symphony of Hope, Variations on an Overwatch Theme; y temas de películas como James Bond 007; How to train your Dragon o Everybody needs somebody.

Al finalizar el concierto se entregará una placa conmemorativa al director musical de la banda, Ramón Herrero Belda, quien después de dos años se retira de este cargo para dedicarse a su tarea docente al Conservatorio de Valencia y otra a la Universitat Jaume I, que será recogida por la vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, Pilar García Agustín, por el apoyo recibido por parte de la institución académica.

La Asociación Cultural Banda UJI se constituyó en septiembre de 2015 con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Desde entonces han participado activamente en distintas actividades musicales como el ciclo de conciertos del Templet, las Fiestas de la Magdalena, los conciertos de Santa Cecília o la Semana de Bienvenida de la UJI.

Comentarios