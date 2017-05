Soler pide "manos libres " para que Pedro Sánchez haga su ejecutiva de confianza

El secretario local del PSOE y alcalde resta importancia a los puestos que ocupan las personas elegidas para el Congreso Federal del partido.

Carlos González dice que lo importante es que se han superado las primarias y tras las reuniones locales y provincial hay que “cerrar heridas y volver a la unidad”.

Durante el fin de semana ya hemos contado que la lista de delegados de la provincia que acudirá al Congreso Federal del PSOE la encabaza el ex secretario local y ex alcalde, Alejandro Soler.

También figuran en la lista los ilicitanos Mariano Valera, Ana Arabid y Mariano Ibáñez.

Carlos González ha dicho que él no figura porque, como ya ha hecho en alguna otra ocasión, ha decidido dar paso a otros compañeros.

Y sobre la lista de delegados ha dicho que lo importante no es quien la encabeza o la cierra, sino que tras las reuniones locales y la reunión provincial se apueste por la unidad.

Alejandro Soler pide que se deje “manos libres” a Pedro Sánchez para que haga una ejecutiva de su confianza.

Encabeza la lista de delegados que acudirán al Congreso Federal y considera que los que apoyaron a Susana Díaz han dado “un paso atrás”.

El ex secretario local en Elche y ex alcalde dice que no se ve en ningún puesto en este momento y que dio el paso al frente para coordinar el apoyo a Pedro Sánchez en la provincia.

De las 32 personas de la provincia que acudirán al Congreso Federal 18 son de los que apoyaron a Pedro Sánchez, 11 a Susana Díaz y 3 a Patxi López.

Confía en que el Congreso vaya “muy bien” después del apoyo “contundente” que dio la militancia a Pedro Sánchez. Ahora pide colaboración y que todos se pongan a disposición del secretario general para que haya una ejecutiva de su máxima confianza.

Soler encabeza la lista de delegados, pero dice que no tiene nada que ver con su vuelta a la primera línea de la política. Señala que ahora está centrado en su despacho de abogados.

Ahora se hará el Congreso Federal, pero habrá que estar pendiente de los siguientes que se hagan a nivel regional, provincial y local.

